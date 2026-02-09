В оргкомитете Олимпиады разбираются в причине хрупкости медалей

Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии пытается понять, в чем причина повреждений медалей. Об этом сообщил операционный директор Игр Андреа Франчизи на ежедневном брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы в курсе ситуации, стараемся понять, в чем причина. Все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент», — поделился он.

На хрупкость медалей жаловались несколько спортсменов: шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за ее поломки, а американская фигуристка Алиса Лью, которая в составе своей сборной выиграла командный турнир Олимпиады, показала, что от медали отвалилась лента.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение России от Олимпийских игр.