«В основном маты»: итальянский лыжник о том, каким словам его научил Коростелев

Итальянский лыжник Элиа Барп, поддерживающий дружеские отношения с россиянином Савелием Коростелевым, в интервью Okko признался, что тот научил его нецензурным ругательствам на русском языке.

«Вообще-то, я знаю в основном маты (улыбается). Но мы большие друзья. Надеюсь, с ним потренироваться в будущем. Я хочу получать опыт с ним», — сказал Барп.

8 февраля Коростелев занял четвертое место на Олимпиаде в скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал француз Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза, тем самым лишив Коростелева возможности подняться в тройку.

Ранее в Италии дали совет по апелляции Коростелева в олимпийском скиатлоне.