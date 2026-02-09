«Там интересно играют»: экс-тренер ЦСКА о возможном переходе Кисляка во «Фламенго»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о потенциале полузащитника армейцев Матвея Кисляка в бразильском чемпионате. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я могу сказать, что в Бразилии интересный футбол. Я часто смотрю их чемпионат, там интересно играют. В чемпионате Бразилии более открытый футбол, интенсивный. Единственное, что я не замечаю в последнее время таких звезд, как Неймар. Остальные хорошо подготовленные, техничные», — сказал Тарханов.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе бразильского «Фламенго» к 20-летнему полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку. Однако позднее стало известно, что клуб не готов сделать предложение о трансфере.

В текущем сезоне Кисляк провел за московскую команду 11 матчей во всех сезонах. На его счету два забитых мяча и три результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 8 млн.

Накануне Матвей также сыграл за сборную России. Он забил мяч в товарищеской встрече с Катаром и помог национальной команде победить со счетом 4:1.

