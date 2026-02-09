Навка отметила в победе Малинина в прокате на ОИ российское происхождение

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала победу американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе в командном турнире в рамках Олимпийских игр в Италии, передает «Чемпионат».

«Илья Малинин, безусловно, талантливый парень российского происхождения. Я за него рада. Он большой молодец», — заявила Навка.

Илья Малинин занял первое место в произвольной программе в командном турнире в рамках Олимпиады. В ходе выступления спортсмен продемонстрировал четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной риттбергер, четверной лутц (степ-аут) и каскад. Кроме того, в прокате Малинин исполнил связку четверной тулуп + ойлер + тройной флип, а также комбинацию четверной сальхов + тройной аксель. Судьи оценили выступление американского фигуриста на 200,03 балла.

Зимние Олимпийские игры в Италии проходят с 6 по 22 февраля 2026 года.

