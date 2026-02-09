Размер шрифта
Трамп назвал шоу Супербоула оскорблением величия США

Трамп назвал шоу Супербоула «пощечиной» для США
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Socia подверг жесткой критике шоу в перерыве Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«Это бессмысленно, это оскорбление величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, творчества и совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а его танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят это по всей территории США и по всему миру», — написал Трамп.

Он также добавил, что шоу лишено смысла и является «пощечиной» для страны.

Хедлайнером музыкального выступления в этом году стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny, известный своими испаноязычными хитами и экспериментальным стилем. Супербоул является одним из самых рейтинговых телевизионных событий года в США.

Супербоул — это ежегодный чемпионский матч Национальной футбольной лиги (NFL) профессионального американского футбола, в котором встречаются победители Американской футбольной конференции (AFC) и Национальной футбольной конференции (NFC).. Он проходит во второе воскресенье февраля.

Ранее Трамп назвал неудачником критиковавшего политику страны лыжника.
 
