Нурмагомедов снова в деле: звезда ММА забрал титул чемпиона

Усман Нурмагомедов досрочно победил Алфи Дэвиса в бою за титул PFL
usman_nurmagomedov/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов в Дубае добился досрочной победы в третьем раунде над чемпионом Гран-при PFL 2025 года Алфи Дэвиса и защитил титул в легком весе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
23:50

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

23:35

Традиционное фото команды Нурмагомедова — это общая победа!

23:20

Вот он, победитель главного боя вечера!

23:08

Есть досрочная победа Усмана, браво! Половину третьего раунда провели спортсмены в стойке, но затем Нурмагомедов перестал терпеть и перевел соперника в партер через клетку, где в два движения взял на удушающий и оформил очередной чемпионский титул!

23:02

Второй раунд окончен! Очень зрелищно стараются действовать бойцы, работают в стойке, но точности пока немного. Усман выбросил пару мощных раунд-киков в корпус британцу, но тот довольно легко принял их на себя без видимого урона.

22:55

Первый раунд позади! Дэвис очень высокими ударами из тхэквондо проверяет голову и корпус Нурмагомедова, пару раз очень опасно пролетала конечность англичанина рядом с российским бойцом, но цели не достигнула. За 1:20 до конца раунда Усман перевел соперника в партер, но Алфи смог выстоять (или вылежать) до второго раунда.

22:50

Поехали! Первый раунд стартовал!

22:40

А мы переходим к главному бою вечера! В октагон выходит Усман Нурмагомедов — вместе с ним его тренерский штаб, а также Хабиб Нурмагомедов!

22:30

Рамазан Курамагомедов прямо в октагоне объявил о завершении своей профессиональной карьеры! Его рекорд — 14:0! Спортсмен уходит из боев непобежденным!

22:20

В невероятно драматичном бою, продлившемся все пять раундов, победу и первый титул чемпиона PFL в полусредней категории завоевал Рамазан Курамагомедов! Причем сделал он это со сломанной рукой, браво! Какой невероятный характер!

22:10

Атлеты выйдут в октагон в самое ближайшее время! А пока за титул чемпиона PFL в полусредней весовой категории сражаются два россиянина — Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов!

22:00

Добрый вечер, дорогие друзья! Российский боец ММА Усман Нурмагомедов в Дубае в главном бою турнира PFL подерется с победителем Гран-при 2025 года Алфи Дэвисом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
 
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
