Нурмагомедов снова в деле: звезда ММА забрал титул чемпиона

22:55

Первый раунд позади! Дэвис очень высокими ударами из тхэквондо проверяет голову и корпус Нурмагомедова, пару раз очень опасно пролетала конечность англичанина рядом с российским бойцом, но цели не достигнула. За 1:20 до конца раунда Усман перевел соперника в партер, но Алфи смог выстоять (или вылежать) до второго раунда.