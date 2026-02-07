Нурмагомедов снова в деле: звезда ММА забрал титул чемпиона

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
Традиционное фото команды Нурмагомедова — это общая победа!
Вот он, победитель главного боя вечера!
Есть досрочная победа Усмана, браво! Половину третьего раунда провели спортсмены в стойке, но затем Нурмагомедов перестал терпеть и перевел соперника в партер через клетку, где в два движения взял на удушающий и оформил очередной чемпионский титул!
Второй раунд окончен! Очень зрелищно стараются действовать бойцы, работают в стойке, но точности пока немного. Усман выбросил пару мощных раунд-киков в корпус британцу, но тот довольно легко принял их на себя без видимого урона.
Первый раунд позади! Дэвис очень высокими ударами из тхэквондо проверяет голову и корпус Нурмагомедова, пару раз очень опасно пролетала конечность англичанина рядом с российским бойцом, но цели не достигнула. За 1:20 до конца раунда Усман перевел соперника в партер, но Алфи смог выстоять (или вылежать) до второго раунда.
Поехали! Первый раунд стартовал!
А мы переходим к главному бою вечера! В октагон выходит Усман Нурмагомедов — вместе с ним его тренерский штаб, а также Хабиб Нурмагомедов!
Рамазан Курамагомедов прямо в октагоне объявил о завершении своей профессиональной карьеры! Его рекорд — 14:0! Спортсмен уходит из боев непобежденным!
В невероятно драматичном бою, продлившемся все пять раундов, победу и первый титул чемпиона PFL в полусредней категории завоевал Рамазан Курамагомедов! Причем сделал он это со сломанной рукой, браво! Какой невероятный характер!
Атлеты выйдут в октагон в самое ближайшее время! А пока за титул чемпиона PFL в полусредней весовой категории сражаются два россиянина — Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов!
Добрый вечер, дорогие друзья! Российский боец ММА Усман Нурмагомедов в Дубае в главном бою турнира PFL подерется с победителем Гран-при 2025 года Алфи Дэвисом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.