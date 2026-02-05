Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса у финских спортсменок

Матч сборной Канады на Олимпиаде перенесен из-за норовируса у финских хоккеисток
Виталий Белоусов/РИА Новости

Матч группового этапа женского олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады перенесен из-за выявленных случаев норовирусной инфекции в лагере финской команды. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

«Здоровье и благополучие игроков, персонала команд, официальных лиц и всех участников турнира являются наивысшим приоритетом», — сказано в заявлении федерации.

Встреча, которая изначально была запланирована 5 февраля в Милане, теперь состоится 12 февраля.

По информации финского издания Iltalehti, норовирус был обнаружен у четырех хоккеисток 3 февраля. В связи с этим были отменены тренировки и пресс-встречи команды в среду. Заболевшие спортсменки и их соседи по комнате в Олимпийской деревне были изолированы, а все командные объекты, включая ледовую арену, продезинфицированы для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Вячеслав Фетисов сравнил просмотр олимпийского хоккея с предательством.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!