Бывший игрок сборной России заявил, что Овечкин наслаждается хоккеем

Бывший нападающий сборной России Валерий Каменский оценил игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, заявив, что он наслаждается хоккейным процессом, передает LiveResult.ru.

«Овечкин наслаждается хоккейным процессом, ему можно только позавидовать. Александр является хоккеистом мирового уровня, он показал всем, кто здесь лучший из лучших», — сказал Каменский.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее «Вашингтон» Овечкина уступил «Филадельфии» в матче НХЛ.