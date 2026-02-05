Глава МОК надеется, что спортсменов из США не будут освистывать во время открытия Игр

Ковентри надеется, что американцев не будут освистывать во время открытия ОИ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выразила надежду на то, что американских спортсменов не будут освистывать во время церемония открытия Олимпиады, передает The Independent.

«Я надеюсь, что церемония открытия станет для всех возможностью проявить уважение. Когда мы находимся в Олимпийской деревне, никто не спрашивает, из какой они страны», — сказала Ковентри.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в Италии заявили о серии кибератак из России перед Олимпиадой.