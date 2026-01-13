Сын легенды «Боруссии» попался на грабеже мужчин, когда выдавал себя за девушек

20-летний Ник Рейнхардт, сын бывшего футболиста дортмундской «Боруссии» Кнута Рейнхардта, был осужден за грабеж и опасное причинение телесных повреждений. Об этом пишет BILD.

Ник Рейнхардт и его сообщник Юнес А. создавали фейковые профили на платформах для знакомств, выдавая себя за девушек, чтобы заманить мужчин в ловушку. Встречи заканчивались избиениями и ограблениями жертв, а нападавшие снимали свои действия на видео.

В одном из эпизодов, 7 июня 2023 года Юнес А., нанес мужчине тяжелые травмы головы молотком, и жизнь потерпевшего спасли только экстренной операцией.

Суд в Дортмунде приговорил его к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно. Юнес А. получил 4 года тюрьмы за покушение.

Кнут Райнхардт — немецкий футболист, полузащитник, ставший легендой дортмундской «Боруссии». В составе клуба в середине 1990-х он выиграл два чемпионских титула в Бундеслиге и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также Межконтинентальный кубок. Его профессиональный путь начался в «Байере 04», где он стал обладателем Кубка УЕФА, а завершился в «Нюрнберге» в 2000 году. После завершения карьеры игрока Райнхардт стал работать школьным учителем.

Ранее освобожденный из французской тюрьмы Даниил Касаткин подписал контракт с российским клубом.