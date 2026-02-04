В Госдуме назвали незаконным решение ФИФА отстранить Россию

Запрет на участие российских команд в футбольных турнирах со стороны «Международной федерации футбольных ассоциаций» (ФИФА) был не только незаконным, но и имел выраженный политический подтекст. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал член кoмитета Государственной думы пo рaзвитию Дaльнегo Вoстока и Aрктики Николай Новичков.

Бесполезность такого шага была очевидна с самого начала, подчеркнул парламентарий, комментируя предложение президента ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть решение организации отстранить Россию от международных соревнований.

«Если имело место незаконное отстранение российских спортсменов и сборных от соревнований, то, может быть, мы вправе рассчитывать на какую-то компенсацию, в том числе и финансовую. Может быть, господин Инфантино об этом тоже подумает», — сказал Новичков.

Он добавил, что в истории международного спорта уже были подобные случаи, и каждый раз они лишь ухудшали уровень состязаний.

2 февраля Инфантино заявил о бесполезности отстранения России от международных футбольных турниров и необходимости снятия этого бана. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборной России предрекли проблемы после разбана ФИФА.