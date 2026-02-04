«Кто знает, как жизнь повернется»: Туктамышева о возвращении в спорт

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, отвечая на вопрос о дальнейших планах, не исключила возможное возвращение в соревновательный спорт. Ее слова передает Sport24.

«Кто знает, как жизнь повернется. Недавние примеры возвращений у нас есть. Но это правда очень сложно. Так что, может, уже развивать себя в тренерстве и выступать в шоу. Это легче и немного интереснее», — сказала Туктамышева.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что Туктамышеву продолжает преследовать сталкер.