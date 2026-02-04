Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

«Кто знает, как жизнь повернется»: Туктамышева о возвращении в спорт

Чемпионка мира Туктамышева не исключила возвращение в спорт
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, отвечая на вопрос о дальнейших планах, не исключила возможное возвращение в соревновательный спорт. Ее слова передает Sport24.

«Кто знает, как жизнь повернется. Недавние примеры возвращений у нас есть. Но это правда очень сложно. Так что, может, уже развивать себя в тренерстве и выступать в шоу. Это легче и немного интереснее», — сказала Туктамышева.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что Туктамышеву продолжает преследовать сталкер.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!