Ветеран «Спартака» объяснил переход Чалова в чемпионат Турции

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил аренду Федора Чалова из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор», заявив, что нападающие являются зависимыми игроками.

«Сложно сказать, что не получилось у Чалова. Понятно, что нападающий является зависимым игроком. Бывает, что нападающий не попадает в свою колею. В одной команде ты можешь показывать результат, но приходя в другую это сделать не получается. Однозначно, турецкий чемпионат более сильный. В Турции хороший уровень команд. Но и ПАОК солидно смотрится», — сказал Деменко.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. С того момента Чалов провел 64 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. Однако в итоге возвращения не произошло.

Ранее Чалов впервые стал отцом.