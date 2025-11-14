На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-игрок ЦСКА Чалов впервые стал отцом

У бывшего футболиста ЦСКА Чалова родилась дочь
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Федор Чалов, который выступает за греческий ПАОК, впервые стал отцом. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба в Telegram-канале.

У форварда и его супруги Валерии родилась дочь.

«Федя Чалов стал отцом! Поздравляем Федю и Леру с рождением дочки!» — написала пресс-служба.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. ПАОК согласен на переход при условии получения финансово выгодного предложения и нахождения адекватной замены российскому нападающему.

Ранее Игорь Акинфеев высказался о возможном возвращении Чалова в ЦСКА.

Летние виды спорта
