«Деградируют до уровня турецких помоек»: Милонов назвал Чалова предателем

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал переход российского нападающего Федора Чалова из греческого ПАОКа в Турецкий «Кайсериспор». Его слова передает «Советский спорт».

«Предатели никому не нужны. Часто их переманивают не потому, чтобы ослабить наш футбол. Эти игроки, как Чалов, уходят из России и сидят на скамейке запасных, в результате чего деградируют до третьесортных турецких помоек. Ни один приличный человек играть в Турции не будет. Русские футболисты в Европе могут рассчитывать лишь на унизительные второстепенные роли», — сказал Милонов.

До этого игроком «Кайсериспора» стал российский нападающий Денис Макаров. Он перешел в команду из московского «Динамо».

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. С того момента Чалов провел 64 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. Однако в итоге возвращения не произошло.

