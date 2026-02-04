«Инфантино понял весь абсурд»: российский тренер о бане России

Российский тренер Андрей Назаров прокомментировал отстранение сборной России по футболу от международных турниров, передает «Чемпионат».

«Президент ФИФА Джанни Инфантино уже понял всю абсурдность ситуации и нелепость бана российских команд. В свою очередь президент ИИХФ Люк Тардиф забился в угол и испуганно дрожит», — заявил Назаров.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее бывший тренер «Динамо» рассказал, надо ли собирать сборную России во время отстранения.