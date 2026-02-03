«Зениту» предрекли борьбу за чемпионство

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» весной способен побороться за чемпионский титул.

По его словам, для этого сине-бело-голубые проводят активную трансферную кампанию.

«Зенит» проводит очень активную трансферную кампанию, сначала продал ЦСКА Гонду, получил Дивеева, Кассьера уехал в Бразилию. Соболев не очень ярко себя проявляет в команде, поэтому в клубе дополнительно ищут игрока в атаку, и встал вопрос по центральному нападающему, поэтому едет Джон Джон. В Петербурге очень серьезно настроены навязать борьбу «Краснодару», клуб хочет усилиться и включиться в борьбу за чемпионство», — заявил Масалитин.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее глава МИД Украины назвал президента ФИФА «моральным дегенератом» из-за России.