Сборная Кыргызстана хочет сыграть с Россией в Бишкеке

Менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев сообщил о намерении провести товарищеский матч со сборной России в Бишкеке. Его слова передает Sport24.

«Мы открыты для предложений сыграть со сборной России. Пока никто с нами по поводу матчей не связывался. Мы бы могли провести игру с Россией в этом году. Можно брать в расчет июнь — мы бы хотели сыграть домашний матч в Бишкеке», — заявил Мурзашев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

