Тренер «ПСЖ» рассказал, в чем Сафонов лучше остальных вратарей

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о сильных качествах российского голкипера команды Матвея Сафонова. Его слова передает L.

«За свою карьеру мне встречались многие вратари, обладавшие способностью отражать удары. Он лучший в этом плане, в умении предугадывать, в какую сторону игрок собирается пробить. Это очень важное качество», — сказал Энрике.

Встреча «ПСЖ» со «Страсбургом» в матче Лиги 1 завершилась со счетом 2:1.

Сафонов на 20-й минуте отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паникелли. Это первый отраженный им пенальти в основное время в составе парижан. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

«ПСЖ» с 48 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 30 очками занимает седьмую позицию.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

Ранее во Франции восхитились отбитым пенальти Сафонова в матче со «Страсбургом».