Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинзом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Рэймонд Джеймс» и завершилась со счетом 6:5 в пользу «Тампы», которая на момент первого периода проигрывала со счетом 1:5.

В составе победителей голы забили Брэндон Хагель, Оливер Бьеркстранд, Даррен Рэддиш, Ник Пол и Никита Кучеров. Победный буллит реализовал Джейк Гюнцель. Российский нападающий Никита Кучеров набрал четыре очка по системе «гол+пас» (1+3).

У «Бостона» шайбы забросили Алекс Стивз, Морган Гики, Виктор Арвидссон и Мэттью Пойтрас. Российский форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей.

«Тампа» одержала третью победу подряд. С 74 очками команда занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона. «Бостон» с 68 очками находится на четвертой позиции.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». 26 января стало известно, что он стал второй звездой недели в НХЛ, уступив только соотечественнику Кириллу Капризову — нападающему «Миннесоты Уайлд».

Ранее вратарь «Тампы» Андрей Василевский подрался с голкипером «Бостона» в матче НХЛ.