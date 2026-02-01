Размер шрифта
Боксер Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере в поединке за титул IBF

Боксер Муртазалиев проиграл Келли в поединке за титул чемпиона мира IBF
Mel Evans/AP

Российский боксер Бахрам Муртазалиев проиграл британскому спортсмену Джошу Келли в поединке за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе. Бой прошел в городе Ньюкасл-апон-Тайн.

Поединок продлился все 12 раундов, завершившись решением большинства судей в пользу Келли. Для россиянина этот бой стал первым поражением при 23 победах.

Титул чемпиона мира по версии IBF Муртазалиев завоевал в апреле 2024 года, победив немца эквадорского происхождения Джека Кулкая. При этом в октябре того же года боксер защитил пояс в поединке с сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тимой Цзю.

16 января бой между российско-австралийским боксером Никитой Цзю и Майклом Зерафой за пояс WBO International в среднем весе был признан несостоявшимся. Рефери остановил поединок после второго раунда. Возможной причиной стало случайное столкновение головами во время клинча, после которого, по мнению судьи, Зерафа не мог продолжать бой.

Ранее стало известно, что российский боксер сразится с Тайсоном Фьюри.
 
