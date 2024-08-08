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Легкоатлетка Клишина объявила о завершении карьеры

Легкоатлетка Клишина подтвердила, что завершает карьеру

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dariaklishina/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы, призер чемпионата мира Дарья Клишина объявила о завершении спортивной карьеры. Слова спортсменки передает «Спорт-Экспресс».

«Я легко отпустила спортивную часть своей жизни и полностью наслаждаюсь тем, что есть сейчас», — заявила Клишина.

Также спортсменка рассказала, почему не объявляла о завершении официально.

«Не хотелось ставить финальную точку. После Игр в Токио врачи сказали, что нужно оперировать ногу, если хочу выступать дальше. Поняла, что не хочу этого. Чтобы нормально жить, достаточно было физиотерапии. А профессиональный спорт постепенно сошел на нет», — добавила легкоатлетка.

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Клишина не прошла квалификацию и покинула стадион на инвалидной коляске. Позже стало известно, что россиянка получила травму задней поверхности бедра.

Ранее стало известно, что португальский футболист Пепе завершил карьеру в 41 год.

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