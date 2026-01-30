Размер шрифта
«Зачем он им нужен?» Губерниев об отказе CAS рассматривать апелляцию Большунова

Губерниев о решении CAS: Большунов — опасный соперник, зачем он им нужен на ОИ?
Максим Блинов/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции по допуску трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Его слова передает «Чемпионат».

«Может быть, есть какие-то затыки в подаче апелляции Большунова, но в CAS в любом случае придумали бы массу кейсов, чтобы не рассматривать и не допускать. Юрий Викторович на 100% прав, говоря о предвзятости. Большунов — громкий и опасный соперник, звезда, поэтому зачем он им там нужен?», — сказал Губерниев.

Комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Большунова под флагом Казахстана заявили на гонку в Италии.
 
