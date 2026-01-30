«Зачем он им нужен?» Губерниев об отказе CAS рассматривать апелляцию Большунова

Губерниев о решении CAS: Большунов — опасный соперник, зачем он им нужен на ОИ?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции по допуску трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Его слова передает «Чемпионат».

«Может быть, есть какие-то затыки в подаче апелляции Большунова, но в CAS в любом случае придумали бы массу кейсов, чтобы не рассматривать и не допускать. Юрий Викторович на 100% прав, говоря о предвзятости. Большунов — громкий и опасный соперник, звезда, поэтому зачем он им там нужен?», — сказал Губерниев.

Комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Большунова под флагом Казахстана заявили на гонку в Италии.