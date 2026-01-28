Овечкин объяснил, почему его гол не помог «Вашинтону» победить

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что у команды не получилось перехватить инициативу и переломить ход игры после единственного забитого им гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен». Его слова передает пресс-служба лиги.

«Думаю, все понимают, что неважно, забью я или нет, если мы перестанем играть. Это был важный гол, и я думаю, у нас был импульс, но мы просто не смогли его использовать», — сказал Овечкин.

Встреча в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» завершилась со счетом 1:5. В составе «Вашингтона» шайбу забросил Овечкин. У «Кракена» отличились Джаред Макканн (дубль), Джордан Эберле, Райкер Эванс и Мэтти Бенирс.

Для Овечкина этот гол стал 919-м в регулярных чемпионатах и 77-м в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом, общее количество забитых шайб Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф достигло 996. Теперь он занимает второе место в рейтинге снайперов НХЛ за всю историю, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 шайб. Отставание Овечкина от абсолютного рекорда составляет 20 голов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин забросил 996 шайбу в НХЛ с учетом плей-офф.