Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

«Надоело слушать про безопасность»: глава ФХР об апелляции в CAS на решение IIHF

Глава ФХР Третьяк об апелляции на решение IIHF: мы должны защищать свои права
РИА Новости

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о продлении Международной федерации хоккея (IIHF) недопуска россиян к международным соревнованиям. Его слова передает «Матч ТВ».

«Хотим вернуться как можно быстрее. Но, к сожалению, международная федерация не идет по пути МОК. Ну, а на сегодняшний день — мы подадим в суд. Мы должны защищать свои права. Пусть там оправдываются. Все время одно и то же твердят про безопасность. Но об этом уже надоело слышать», — сказал Третьяк.

21 января IIHF продлила отстранение сборной России на международные соревнования.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее представителей ФХР не допустили до заседания совета IIHF.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689653_rnd_6",
    "video_id": "record::99fe99aa-5826-4008-9e03-0a364a933261"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+