Боец Монсон: понимаю, почему Россия блокирует мессенджеры

Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, что понимает, почему в России блокируют мессенджеры, передает Sport24.

«Американское правительство ужасно. Оно делает все, что ему вздумается, вторгается в другие страны, развязывает войны. Понимаю, почему Россия это делает блокирует мессенджеры, но надеюсь, какие-то средства связи останутся неизменными», — сказал Монсон.

В мае 2023 года боец отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

На счету Монсона 88 боев в ММА, из них в 60-ти он одержал победы, также он потерпел 26 поражений, один его поединок закончился ничьей, в еще одном результат не был зафиксирован. Последний официальный бой он провел в 2016 году. В мае 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Монсону было предоставлено российское гражданство.

