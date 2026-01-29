Размер шрифта
Победная поступь: Звонарева в шаге от шестого в карьере финала ТБШ в парном разряде. LIVE

Теннис. Australian Open, парный разряд, женщины. 1/2 финала. Вера Звонарева/Эна Сибахара — Элисе Мертенс/Чжан Шуай. ОНЛАЙН
yangyuanyong/Global Look Press

Вера Звонарева борется за выход в шестой в карьере финал турнира Большого шлема в парном разряде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

10:17

Больше. И еще одно отличное действие Сибахары у сетки, мяч летит под заднюю линию.

10:16

40:40. Эна от сетки пробила между соперницами, поймав Мертенс на противоходе.

10:15

Брейк-пойнт. Точно под заднюю уложила мяч китаянка, Вера не дотянулась.

10:15

40:40. Чжан вышла к сетке и влет сыграла по мячу Звонаревой — в этот раз удачно.

10:14

Больше. Сибахара уверенно сыграла у сетки.

10:13

40:40. Шуай попыталась сыграть влет, но мяч улетел за заднюю линию.

10:13

30:40. Отличный прием от Чжан, точно в угол. Россиянка не дотянулась.

10:12

30:30. Вера попала в сетку после приема Мертенс.

10:12

30:15. Хорошо принимает Чжан.

10:12

30:0. Еще один удачный розыгрыш.

10:11

15:0. Выигрывают первый мяч на своей подаче Вера и Эна.

10:10

0:1. Пыталась японка провести мяч по боковой, но попала в сетку.

10:09

40:0. Смэш от сетки кладет Мертенс.

10:09

30:0. Сибахара срывает прием.

10:09

15:0. Уверенно они выигрывают первый розыгрыш.

10:08

Начали! Мертенс и Чжан на подаче.

10:05

Спортсменки на корте, идет разминка.

09:55

Для 41-летней россиянки это шестой финал турнира Большого шлема в парном разряде в карьере. Трижды она выигрывала: два раза — на US Open (2006, 2020), и еще один раз — на Australian Open — 2012.

09:50

Игра начнется в 10:00 мск.

09:45

Доброе утро, уважаемые читатели! Вера Звонарева в паре с японкой Эной Сибахарой борется за выход в финал Australian Open в парном разряде. Их соперницами будут Элисе Мертенс из Бельгии и китаянка Чжан Шуай.
 
