Победная поступь: Звонарева в шаге от шестого в карьере финала ТБШ в парном разряде. LIVE

Больше. И еще одно отличное действие Сибахары у сетки, мяч летит под заднюю линию.
40:40. Эна от сетки пробила между соперницами, поймав Мертенс на противоходе.
Брейк-пойнт. Точно под заднюю уложила мяч китаянка, Вера не дотянулась.
40:40. Чжан вышла к сетке и влет сыграла по мячу Звонаревой — в этот раз удачно.
Больше. Сибахара уверенно сыграла у сетки.
40:40. Шуай попыталась сыграть влет, но мяч улетел за заднюю линию.
30:40. Отличный прием от Чжан, точно в угол. Россиянка не дотянулась.
30:30. Вера попала в сетку после приема Мертенс.
30:15. Хорошо принимает Чжан.
30:0. Еще один удачный розыгрыш.
15:0. Выигрывают первый мяч на своей подаче Вера и Эна.
0:1. Пыталась японка провести мяч по боковой, но попала в сетку.
40:0. Смэш от сетки кладет Мертенс.
30:0. Сибахара срывает прием.
15:0. Уверенно они выигрывают первый розыгрыш.
Начали! Мертенс и Чжан на подаче.
Спортсменки на корте, идет разминка.
Для 41-летней россиянки это шестой финал турнира Большого шлема в парном разряде в карьере. Трижды она выигрывала: два раза — на US Open (2006, 2020), и еще один раз — на Australian Open — 2012.
Игра начнется в 10:00 мск.
Доброе утро, уважаемые читатели! Вера Звонарева в паре с японкой Эной Сибахарой борется за выход в финал Australian Open в парном разряде. Их соперницами будут Элисе Мертенс из Бельгии и китаянка Чжан Шуай.