СКА убрал из штаба двух тренеров после четырех поражений подряд

Петербургский СКА объявил об уходе из штаба тренера нападающих Владимира Филатова и наставника защитников Максима Семенова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение связано с неудовлетворительными результатами команды, которая проиграла четыре последних матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Оба специалиста останутся работать в системе СКА.

Накануне СКА потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» со счетом 0:6.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает восьмое место, набрав 53 очка. «Торпедо» идет на третьем месте, набрав 64 балла. Лидирует в таблице череповецкая «Северсталь», набрав 66 балла.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

