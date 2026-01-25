Размер шрифта
СКА убрал из штаба двух тренеров после четырех поражений подряд

СКА отправил в отставку двух тренеров после разгрома 0:6
Владимир Федоренко/РИА Новости

Петербургский СКА объявил об уходе из штаба тренера нападающих Владимира Филатова и наставника защитников Максима Семенова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение связано с неудовлетворительными результатами команды, которая проиграла четыре последних матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Оба специалиста останутся работать в системе СКА.

Накануне СКА потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» со счетом 0:6.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает восьмое место, набрав 53 очка. «Торпедо» идет на третьем месте, набрав 64 балла. Лидирует в таблице череповецкая «Северсталь», набрав 66 балла.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее главный тренер СКА объяснил крупнейшее поражение команды в КХЛ.

