Бывший игрок сборной России предсказал проблемы фавориту Лиги чемпионов

Экс-футболист Максим Деменко: «Арсенал» может не добраться до трофея Лиги чемпионов
Dylan Martinez/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за ведущие клубы РПЛ и национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высоко оценил футбол, который в текущем сезоне показывает в главном клубном турнире Европы лондонский «Арсенал».

«Они действительно сейчас демонстрируют себя и в Лиге чемпионов показывают максимальный уровень. Но «Арсенал» и в прошлом году достаточно хорошо выступал, там не хватило каких-то моментов для титулов. Играет команда достаточно интересно. В этом сезоне они, конечно, будут бороться за трофей, но в Лиге чемпионов зачастую команда, которая лучше всех проявляет себя на групповой стадии, может не добраться до титула. В плей-офф может все поменяться», — считает Деменко.

«Арсенал» после семи туров лидирует в общем этапе Лиги чемпионов и за тур до конца этой стадии является единственной командой, не потерявшей ни одного очка. Также подопечные Микеля Артета возглавляют турнирную таблицу в Английской премьер-лиге.

Ранее Валерий Карпин назвал беспочвенными слухи о возможном уходе Захаряна из «Реал Сосьедад».
 
