«Станкович должен давать шансы»: легенда «Спартака» возмутился игровым временем Самошникова

ФК «Спартак-Москва»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший в том числе за московский «Спартак» и национальную сборную, высказался о небольшом игровом времени Ильи Самошникова, купленного красно-белыми у «Локомотива», чтобы усилить фланг защиты, как того хотел главный тренер команды Деян Станкович.

«Если человека берут и тренер этого не знает, он может изначально эту сделку сорвать, но при этом он прекрасно видел этого футболиста. Игроку нужно доверие. Сложно говорить, что там происходит в команде, потому что мы не находимся внутри. Но тренер должен давать Самошникову шансы, чтобы он играл и максимально проявлял свои качества. Как всегда, дело в главном тренере, первым всегда отвечает он. С него нужно требовать, потому что он уже отработал почти полтора года, и команда в принципе не прогрессирует. «Спартак» и «Зенит» – это две команды, которые потратили больше всех», — считает Деменко.

Илья Самошников, перешедший по ходу нынешнего сезона из «Локомотива», сыграл за «Спартак» в трех матчах Кубка России и двух встречах РПЛ, проведя лишь один полный поединок. На его счету один забитый мяч. В двух последних встречах – в Кубке с «Локомотивом» и в чемпионате с «Ахматом» он оставался в запасе, а до того не попал в заявку на игру с «Краснодаром».

Ранее стало известно, что оформивший дубль в победном мачте легионер «Спартака» не будет играть с ЦСКА.

Футбол. Чемпионат России
