Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

«Не вижу перспектив и будущего»: легендарный теннисист об игре 18-летней Андреевой

Экс-теннисист Чесноков: с такой игрой не вижу у Андреевой перспектив и будущего
Jaimi Joy/Reuters

Финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков раскритиковал игру 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open), припомнив матч против Елены-Габриэы Русе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Выключил теннис — мне было неинтересно. Игру вела Русе, выигрывала мячи, но и ошибалась. Мирра играла пассивно. Может, результат потрясающий, но с такой игрой не вижу перспектив и будущего», — отметил он.

Андреева завершила выступление на стадии 1/8 финала турнира, проиграв украинке Элине Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти возможных. После завершения матча теннисистки не пожали друг другу руки.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее 41-летняя россиянка пробилась в четвертьфинал Australian Open.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!