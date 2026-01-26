Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

«Форма ему к лицу»: в «Зените» отшутились на вопрос о бразильце, получившим штраф

Тренер «Зенита» Семак пошутил о форме опоздавшего на сборы клуба Вендела
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак пошутил в ответ на вопрос о форме бразильского футболиста команды Вендела, который с опозданием прибыл на сборы. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Форма идет ему, она к лицу (улыбается). Я думаю, на сегодняшний день ему хватит 30 минут. Завтра он будет тренироваться, послезавтра будет тренироваться, пока все отдыхают. В принципе, я думаю, что он будет готовиться, работать для того, чтобы делать наши общие дела», — заявил он.

В СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Вендел, как ожидается, прибудет в расположение команды в Дохе либо 22 января, либо на день позже.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в €15 млн

Ранее легенда ЦСКА заявил, что Семак сам виноват в ситуации с Венделом.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!