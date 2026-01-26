«Форма ему к лицу»: в «Зените» отшутились на вопрос о бразильце, получившим штраф

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак пошутил в ответ на вопрос о форме бразильского футболиста команды Вендела, который с опозданием прибыл на сборы. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Форма идет ему, она к лицу (улыбается). Я думаю, на сегодняшний день ему хватит 30 минут. Завтра он будет тренироваться, послезавтра будет тренироваться, пока все отдыхают. В принципе, я думаю, что он будет готовиться, работать для того, чтобы делать наши общие дела», — заявил он.

В СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Вендел, как ожидается, прибудет в расположение команды в Дохе либо 22 января, либо на день позже.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в €15 млн

Ранее легенда ЦСКА заявил, что Семак сам виноват в ситуации с Венделом.