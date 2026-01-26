Размер шрифта
«Олимпиада не вызывает интереса»: российский тренер об отстранении россиян IIHF

Тренер Крикунов: Олимпиада не вызывает такого интереса, как если бы играли наши
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что интерес к Олимпийским играм пропал из-за продления Международной федерацией хоккея (IIHF) недопуска россиян. Его слова передает LiveResult.ru.

«Олимпиада не вызывает такого интереса, как если бы на ней играли наши парни. Думаю, так происходит у многих других любителей хоккея», – сказал Крикунов.

21 января IIHF продлила отстранение сборной России на международные соревнования.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Кудров назвал IIHF уродами.
 
