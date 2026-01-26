В Мексике неизвестные открыли огонь по участникам футбольного матча

В Мексике неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по людям на поле в городе Саламанка, штат Гуанахуато. Об этом сообщает Associated Press.

Мэр города Сесар Прието заявил, что нападавшие прибыли на место в конце футбольного матча. Одиннадцать человек не выжили. Среди раненых есть женщина и несовершеннолетний.

Прието назвал произошедшее частью «волны преступности» и обратился к президенту страны Клаудии Шейнбаум с просьбой помочь в борьбе с насилием. Прокуратура штата начала расследование и координирует действия с федеральными властями.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Мексике задержали участника Олимпиады по обвинению в продаже наркотиков.