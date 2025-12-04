Мужчина умер во время выполнения жима лежа в спортзале

Бразилец умер после того, как ему на грудь упала штанга во время тренировки

В Бразилии мужчина умер, делая жим лежа в спортивном зале, пишет Daily Mail. Он не удержал штангу, которая упала ему на грудь.

По предварительным данным полиции, 55-летний Рональд Монтенегро, заядлый любитель тяжелой атлетики, выполнял жим лежа в спортзале, когда штанга выскользнула у него из рук и упала на грудь. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как после этого он поднялся, но почти сразу же потерял сознание и рухнул на пол.

Несмотря на оперативную помощь персонала зала и срочную доставку в медицинский центр, спасти Рональда не удалось. Спортивный клуб, в котором тренировался Монтенегро, выразил соболезнования родным и близким мужчины. В своем обращении представители заведения отметили, что вся команда клуба немедленно оказала помощь и действовала по инструкции, стараясь избежать худшего.

