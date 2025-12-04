На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина умер во время выполнения жима лежа в спортзале

Бразилец умер после того, как ему на грудь упала штанга во время тренировки
true
true
true

В Бразилии мужчина умер, делая жим лежа в спортивном зале, пишет Daily Mail. Он не удержал штангу, которая упала ему на грудь.

По предварительным данным полиции, 55-летний Рональд Монтенегро, заядлый любитель тяжелой атлетики, выполнял жим лежа в спортзале, когда штанга выскользнула у него из рук и упала на грудь. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как после этого он поднялся, но почти сразу же потерял сознание и рухнул на пол.

Несмотря на оперативную помощь персонала зала и срочную доставку в медицинский центр, спасти Рональда не удалось. Спортивный клуб, в котором тренировался Монтенегро, выразил соболезнования родным и близким мужчины. В своем обращении представители заведения отметили, что вся команда клуба немедленно оказала помощь и действовала по инструкции, стараясь избежать худшего.

Ранее бодибилдер из США порвал мышцу во время тренировки и лишился руки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами