Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Испании загадочно скончался известный блогер-бодибилдер

Sun: испанский бодибилдер-веган Альфредо Мартин умер в 30 лет

close
100%
heroefitness/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщило издание The Sun.

О смерти бодибилдера-вегана рассказала его подруга на своей странице в соцсети. Причина скоропостижной кончины остается неизвестной.

Альфредо Мартин впервые получил известность в сети под никами Héroe Fitness и Villano Fitness. Он со своей аудиторией обсуждал варианты спортивного питания с веганской точки зрения. На его аккаунты подписаны сотни тысяч человек.

Он давал своим поклонникам советы о том, как набрать мышечную массу, как правильно тренироваться, а также показывал упражнения.

Однако позже инфлюенсер перешел к так называемой «спортивной фармакологии» и не скрывал, что употребляет некоторые препараты для «поддержания красоты и силы». Издание отметило, что спортсмен открыл свою академию фитнес-достижений, где проводил занятия по спортивным показателям.

Ранее российский бодибилдер Антон Герасимов объяснил, как в его пробе оказались девять запрещенных веществ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий