В Испании загадочно скончался известный блогер-бодибилдер

Известный испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщило издание The Sun.

О смерти бодибилдера-вегана рассказала его подруга на своей странице в соцсети. Причина скоропостижной кончины остается неизвестной.

Альфредо Мартин впервые получил известность в сети под никами Héroe Fitness и Villano Fitness. Он со своей аудиторией обсуждал варианты спортивного питания с веганской точки зрения. На его аккаунты подписаны сотни тысяч человек.

Он давал своим поклонникам советы о том, как набрать мышечную массу, как правильно тренироваться, а также показывал упражнения.

Однако позже инфлюенсер перешел к так называемой «спортивной фармакологии» и не скрывал, что употребляет некоторые препараты для «поддержания красоты и силы». Издание отметило, что спортсмен открыл свою академию фитнес-достижений, где проводил занятия по спортивным показателям.

Ранее российский бодибилдер Антон Герасимов объяснил, как в его пробе оказались девять запрещенных веществ.