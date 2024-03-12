Бейсджампер выжил после падения с высоты 140 метров с нераскрывшимся парашютом

Бейсджампер чудом выжил после падения со 140-метровой высоты на юге Франции. Об этом сообщает actu17.

10 марта 40-летний британец прыгнул с виадука де Верьер в Агессаке, департамент Аверон. Он специально приехал ради этого из Англии, но не смог вовремя раскрыть свой парашют.

Падая, он зацепился за дерево, а в конце концов упал в реку у подножия виадука. Находившиеся неподалеку от места приземления рыбаки пришли бейсджамперу на помощь, спасли его от утопления и вытащили на берег. Затем пострадавшему, который пожаловался на боли в спине, оказали помощь спасатели.

Мужчина был доставлен в больницу, а правоохранители тем временем устроили проверку на месте происшествия. Как отмечается, бейсджампер нарушил запрет на прыжки с виадука в день, отмеченный высокой водой и сильным течением в реках региона.

Ранее британский военный выжил после падения с 250 метров с нераскрывшимся парашютом.