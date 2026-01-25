Теннисист Медведев объяснил, почему проиграл на Australian Open

Медведев о поражении от Тьена: у него залетало буквально все

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции высказался о поражении от американца Ленера Тьена в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

«Он сыграл очень здорово, очень агрессивно, и даже на хорошие удары отвечал еще более сильными. Мне не удалось найти ответы на корте. Он провел невероятный матч, у него залетало буквально все. В такие моменты даже немного жалко соперника — потому что ты можешь пробить твинер с закрытыми глазами и попасть. Наверное, я все-таки мог сделать что-то, чтобы сбить его с ритма», — сказал Медведев.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Медведев совершил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из десяти возможных.

Медведев расстался по ходу прошлого сезона с Жилем Серварой, с которым работал еще с юниорского тура и под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке еще в 2025 году выиграл первый за полтора года титул.

