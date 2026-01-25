Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Теннисист Медведев объяснил, почему проиграл на Australian Open

Медведев о поражении от Тьена: у него залетало буквально все
Edgar Su/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции высказался о поражении от американца Ленера Тьена в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

«Он сыграл очень здорово, очень агрессивно, и даже на хорошие удары отвечал еще более сильными. Мне не удалось найти ответы на корте. Он провел невероятный матч, у него залетало буквально все. В такие моменты даже немного жалко соперника — потому что ты можешь пробить твинер с закрытыми глазами и попасть. Наверное, я все-таки мог сделать что-то, чтобы сбить его с ритма», — сказал Медведев.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Медведев совершил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из десяти возможных.

Медведев расстался по ходу прошлого сезона с Жилем Серварой, с которым работал еще с юниорского тура и под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке еще в 2025 году выиграл первый за полтора года титул.

Ранее чемпион Больших шлемов объяснил поражение Мирры Андреевой от Элины Свитолиной на Australian Open.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703939_rnd_3",
    "video_id": "record::342e4628-7124-4c08-b37b-28601a86cdf5"
}
 
Теперь вы знаете
Кислотой в нос. 8 безумных и шокирующих способов победить аллергию, популярных в прошлом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+