Победитель Больших шлемов: Медведев не знал, что противопоставить Тьену на Australian Open

Знаменитый отечественный теннисист, победитель 20 турниров АТР и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, а также чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что Даниил Медведев не знал, что противопоставить американцу Ленеру Тьену в матче 1/8 финала Australian Open.

«Нечасто Даниила можно увидеть в такой ситуации, когда он не знал, что противопоставить Тьену. У меня такое впечатление сложилось. Тьен играл очень хорошо. Мне показалось, что у Медведева опускались руки. У Даниила не шла игра. Такое впечатление, что Медведев не восстановился после пятисетового поединка. У него не было свежести», — сказал Ольховский.

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6.

Медведев впервые в карьере проиграл сет со счетом 0:6 на турнире Большого шлема. В последний раз он уступал «всухую» в одном сете в 2020 году в матче против Янника Синнера на турнире в Марселе.

Ленер Тьен вышел в четвертьфинал, где его соперником станет третья ракетка мира немец Александр Зверев, ранее обыгравший аргентинца Франсиско Серундоло.

