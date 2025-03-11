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За поимку участника Олимпиады назначили награду $10 млн

В США за поимку экс-олимпийца Веддинга назначили награду $10 млн
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

ФБР назначило награду в $10 млн за поимку участника Олимпийских игр 2002 года Райана Джеймса Веддинга, сообщает People.

Джеймс входил в олимпийскую сборную Канады по сноуборду. Его разыскивают за руководство транснациональной сетью поставок наркотиков. Сеть занималась переправкой кокаина из Колумбии. Также Веддинга обвиняют в организации ряда убийств, связанных с контрабандой наркотиков.

Веддинга арестовывали в 2024 году в Мексике, но сейчас ничего неизвестно о его местоположении. Веддингу грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы в федеральной тюрьме.

Предполагается, что с Веддингом действовал сообщник Эндрю Кларк. По версии следствия, они заказали расправу над двумя людьми которые, предположительно, украли у них партию наркотиков.

Ранее чемпион Италии по футболу был арестован по подозрению в контрабанде наркотиков.

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