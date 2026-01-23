Размер шрифта
Малкин поднялся на шестое место по голам в истории НХЛ

Малкин вышел на шестое место по голам в истории НХЛ среди европейцев
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на шестое место по количеству забитых шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди хоккеистов из Европы.

В матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона», завершившемся победой «Пингвинз» со счетом 6:2, Малкин отметился голом и результативной передачей. Этот гол стал для него 526-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

Теперь россиянин опережает словака Мариана Габорика (525 голов) и финского хоккеиста Йере Лехтинен (514 голов). Лидером рейтинга остается Александр Овечкин, на счету которого 917 шайб. Чтобы подняться на пятую позицию, Малкину необходимо забить еще 38 шайб.

Малкин в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ сыграл в 34 встречах, в которых набрал 47 очков. При этом Малкин пропустил несколько недель из-за травмы, полученной в начале декабря.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее стало известно о готовности Малкина пойти на снижение зарплаты ради «Питтсбурга».

