Стал известен состав сборной России на чемпионате Европы по велоспорту

Назван состав российской сборной для чемпионата Европы по велоспорту на треке

Стал известен состав сборной России, которая выступит на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Список участников опубликовала пресс-служба Федерации велоспорта России.

В темповых дисциплинах выступят Лев Гонов, Илья Савекин, Егор Игошев, Валерия Валгонен. В спринте выйдет Никита Кирильцев, Никита Калачник, Игорь Гирилович, Екатерина Евланова, Яна Бурлакова, Алина Лысенко.

Чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке пройдет с 1 по 5 февраля в Турции .

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее появилась информация об официальном показе Олимпийских игр-2026 в России.