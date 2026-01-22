Размер шрифта
Стал известен состав сборной России на чемпионате Европы по велоспорту

Назван состав российской сборной для чемпионата Европы по велоспорту на треке
Яна Бурлакова (Тыщенко)/VK

Стал известен состав сборной России, которая выступит на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Список участников опубликовала пресс-служба Федерации велоспорта России.

В темповых дисциплинах выступят Лев Гонов, Илья Савекин, Егор Игошев, Валерия Валгонен. В спринте выйдет Никита Кирильцев, Никита Калачник, Игорь Гирилович, Екатерина Евланова, Яна Бурлакова, Алина Лысенко.

Чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке пройдет с 1 по 5 февраля в Турции .

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее появилась информация об официальном показе Олимпийских игр-2026 в России.

