РПЛ призвали разобраться с высокими зарплатами футболистов

Булыкин: в РПЛ только 10% легионеров заслужили свои зарплаты

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) только 10% легионеров заслужили свои зарплаты, передает «Советский спорт».

«В чемпионате России примерно 10% от всех легионеров получают свои зарплаты заслуженно, остальные — нет. Это путь в никуда. Уж лучше воспитать своего игрока», — сказал Булыкин.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более 10 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 5 легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Ранее легенды петербургского «Зенита» выступили против лимита на легионеров в РПЛ.