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Федерацию фехтования Украины обвинили в нацизме из-за России

Чемпион ОИ Васильев заявил о нацизме со стороны Федерации фехтования Украины
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обвинил в нацизме Федерацию фехтования Украины (ФФУ) на фоне высказываний украинской стороны по поводу участия в предстоящем чемпионате мира — 2025 российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

«Почему они хотят выместить злость именно на спортсменах? На людях, которые аполитичны и не вступают ни в какие дрязги и не пытаются давать какие-то политические оценки. Это просто спортсмены, но если вы ведете оголтелую борьбу со всем русским, то это называется нацизмом», — заявил он.

Международная федерация фехтования (FIE) включила в список участниц чемпионата мира олимпийских чемпионок Софью Великую и Яну Егорян. Президент ФФУ Михаил Ильяшев назвал такое решение плевком в лицо украинским спортсменам и мировой общественности.

Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Великая, Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее украинская фехтовальщица негативно высказалась о допуске россиянок на чемпионат мира.

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