Стало известно, что пострадавшие в драке со Смоловым предлагали ему мировую

Пострадавшие в драке с участием футболиста Федора Смолова, произошедшей весной прошлого года, предлагали ему пойти на мировую. Об этом сообщает RT.

Друг участников конфликта рассказал изданию, что они передали спортсмену документ, в котором тот должен был сам вписать сумму компенсации, но он отказался.

«В ноябре я ему позвонил, предложил встретиться и передать это соглашение. Он ответил, что по всем вопросам нужно обращаться к его адвокатам. Больше контактов с ним не было», — сообщил собеседник.

Он также подчеркнул, что у пострадавших нет цели привлечь Смолова к ответственности, а наоборот, есть усталость от этой истории.

28 мая 2025 года Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Он подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга Смолова Карина Истомина позднее заявила, что после инцидента он раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.

Ранее адвокат объяснил, почему Смолову не грозит реальный срок.