Тренер сборной России объяснил, почему Большунова любят

Бородавко: Большунова любят за то, как он умеет общаться
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о причинах теплого отношения болельщиков к трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, передает «Чемпионат».

«Любят его не только за темп, за те результаты, которые он показывает, любят за то, как он умеет общаться. Он постепенно возвращается, думаю, что мы увидим ещё более высокие результаты, которые от него все ждут», — заявил Бородавко.

15 января Большунов одержал первую победу в сезоне. Это произошло в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России. Начало сезона у спортсмена не задалось в том числе из-за здоровья. В конце декабря стало известно, что Большунов заболел распространенным штаммом гриппа А (Н3N2), называемым «гонконгским», из-за чего пропустил ряд гонок.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Большунов одержал вторую победу в сезоне.

