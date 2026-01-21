Размер шрифта
Суд рассмотрит дело о драке хоккеистов с командой ФСБ спустя полтора года

Владимир Федоренко/РИА Новости

В Биробиджанском районном суде началось рассмотрение уголовного дела о драке между хоккеистами любительских команд «Тафгай» и «Фантом», в составе которой играют сотрудники УФСБ, сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел 30 марта 2024 года во время матча за третье место Ночной хоккейной лиги в Еврейской автономной области.

Конфликт начался с толчка и удара клюшкой, после чего в потасовку втянулись все игроки на льду. В тот же день были дисквалифицированы шесть игроков «Тафгая»: вратарь Антон Поляк, нападающие Иван Угрюмов, Александр Голенок, Валентин Крахмалев, Евгений Потаскуев и защитник Дмитрий Снитко и двое игроков «Фантома» Артем Марсеев и Павел Анкудинов.

Нескольких хоккеистов «Тафгая» также отправлены под административный арест.

13 июня 2024 года по факту драки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Очередное судебное заседание по этому делу назначено на 23 января.

Ранее вратаря Сергея Бобровского поддержали за драку с американцем в НХЛ.

