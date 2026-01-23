Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Детройтом»

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Российский нападающий Кирилл Капризов отличился в первом периоде, а затем забил решающую, победную шайбу в дополнительное время. Также в активе российского форварда одна результативная передача.

Еще одним дублем в составе «Уайлд» отметился нападающий Матс Цукаррелло. В составе «Детройта» шайбы забрасывали Лукас Раймонд (дважды) и Джеймс Ван Римсдайк.

По итогам этого матча «Миннесота» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт», также имеющий в активе 67 очков, находится на третьей позиции Востока.

В сентябре 2025 года Капризов подписал с «Миннесотой» восьмилетний контракт на общую сумму $136 млн, что стало крупнейшим соглашением в истории НХЛ как по общей сумме, так и по среднегодовой зарплате ($17 млн).

Ранее три очка Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ.