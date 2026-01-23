Очки Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» российский хоккеист Евгений Малкин оформил гол и отдал результативную передачу. Его соотечественник Егор Чинахов также забил шайбу. Оба игрока набрали три очка.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее стало известно о готовности Малкина пойти на снижение зарплаты ради «Питтсбурга».