Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Медведев отыгрался с 0:2 и вышел в четвертый круг Australian Open
Dan Peled/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

Встреча продолжалась 3 часа 46 минут. Проиграв первые два сета венгру Фабиану Марожану со счетом 6:7 (5:7), 4:6, Медведев сумел отыграться в трех следующих — 7:5, 6:0, 6:3.

Медведев выполнил 19 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 11 брейк-пойнтов из 28 возможных.

В следующем матче за выход в четвертьфинал его соперником станет американец Ленер Тьен.

11 января Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия. В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).

Медведев расстался по ходу прошлого сезона с Жилем Серварой, с которым работал еще с юниорского тура и под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке еще в 2025 году выиграл первый за полтора года титул.

Ранее Медведев заявил, что никогда не думал о смене гражданства.

